Нацбанк продовжує зміцнювати офіційну гривню

Згідно з інформацією офіційного сайту Національного банку України, Нацбанк на 22 квітня встановив такий офіційний курс гривні до світових валют:

100 USD США – 2537.3655 (21 квітня – 2541.1365)

100 EUR – 2881.1785 (21 квітня – 2891.5592)

10 RUR – 3.9021 (21 квітня – 3.8481)

Як повідомляв УНІАН, у четвер, 21 квітня, котирування гривні до долара США на міжбанківському валютному ринку до закриття торгів встановилися на рівні 25,33/25,39 грн/дол.

Котирування гривні до євро встановилися на рівні 28,6150/28,6780 грн/євро, до російського рубля – на рівні 0,3850/0,3860 грн/рубль.

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За даними Національного банку, середньозважений курс гривні на міжбанку до 17:00 встановився на рівні 25,3737 грн/дол., до цієї години укладено 465 угод на суму 564,52 млн дол.