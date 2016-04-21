Гройсман: обсяг тіньових платежів на митниці - 50 мільярдів гривень на рік
Прем'єр-міністр України Володимир Гройсман провів нараду щодо реформування митних органів за стандартами Європейського Союзу, спрощення митних процедур та збільшення надходжень митних платежів.
Про це повідомляє Урядовий портал.
"Ні країну, ні мене особисто не влаштовує, яка ситуація відбувається на нашій митниці", - заявив прем'єр-міністр.
І також наголосив, що за розрахунками експертів, у тіньових потоках знаходиться не менше 20% усіх платежів, які сьогодні здійснюються на митниці. У результаті, щороку Державний бюджет країни недоотримує близько 50 млрд. грн. При цьому дефіцит Пенсійного фонду в Україні становить 80 млрд.
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"Завдання є абсолютно просте – максимум за квартал, за три місяці, побудувати якісну систему управління ризиків, ліквідувати тіньові схеми, забезпечити якісний моніторинг і забезпечити технічними засобами митні переходи, побудувати якісну взаємодію з прикордонною службою і також з іншими правоохоронними структурами", - заявив глава Уряду.
А також доручив протягом двох тижнів знайти рішення щодо доопрацювання автоматизованої системи управління ризиками. "Маємо його ухвалити і знайти ресурс на упровадження системи", - зазначив він.
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"Показниками нашого результату стануть покращення клімату і збільшення надходження до Бюджету. Ми прийняли рішення: усі будуть платити до Бюджету чесно, і ніхто не буде на цьому заробляти",- підкреслив Гройсман.