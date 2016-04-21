Гройсман: обсяг тіньових платежів на митниці - 50 мільярдів гривень на рік

Про це повідомляє Урядовий портал.

"Ні країну, ні мене особисто не влаштовує, яка ситуація відбувається на нашій митниці", - заявив прем'єр-міністр.

І також наголосив, що за розрахунками експертів, у тіньових потоках знаходиться не менше 20% усіх платежів, які сьогодні здійснюються на митниці. У результаті, щороку Державний бюджет країни недоотримує близько 50 млрд. грн. При цьому дефіцит Пенсійного фонду в Україні становить 80 млрд.

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"Завдання є абсолютно просте – максимум за квартал, за три місяці, побудувати якісну систему управління ризиків, ліквідувати тіньові схеми, забезпечити якісний моніторинг і забезпечити технічними засобами митні переходи, побудувати якісну взаємодію з прикордонною службою і також з іншими правоохоронними структурами", - заявив глава Уряду.

А також доручив протягом двох тижнів знайти рішення щодо доопрацювання автоматизованої системи управління ризиками. "Маємо його ухвалити і знайти ресурс на упровадження системи", - зазначив він.

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"Показниками нашого результату стануть покращення клімату і збільшення надходження до Бюджету. Ми прийняли рішення: усі будуть платити до Бюджету чесно, і ніхто не буде на цьому заробляти",- підкреслив Гройсман.