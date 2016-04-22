Китай влив у фінансову систему країни ще $37 мільярдів

Народний банк Китаю (центробанк) розмістив на міжбанківському ринку 240 млрд юанів ($37,02 млрд) за допомогою операцій зворотнього РЕПО (купівля цінних паперів із зобов'язанням зворотного продажу за фіксованою ціною). Відповідне повідомлення розміщено на сайті центробанку.

Регулятор провів операції РЕПО терміном на сім днів та прибутковістю 2,25%. В Народному банку пояснюють свої дії необхідністю підтримати "на прийнятному рівні" ліквідність на міжбанківському ринку, повідомляє ТАСС.

Експерти відзначають зростання активності ЦБ Китаю цього тижня. "В останні дні регулятор збільшив обсяг інтервенцій з метою нівелювання ризиків, а також утримання стабільної ситуації на ринку в цілому", - повідомив аналітик інвестиційної компанії Galaxy Securities Цзо Сяолей.

Як відзначив аналітик інвестиційної компанії Dongfang Securities Ван Цзяньчен, цього тижня настає термін погашення за операціями РЕПО на загальну суму 680 млрд юанів ($104,91 млрд). "З цієї причини Народний банк Китаю кілька днів поспіль проводить масштабні вливання", - вважає він.