Збиток працюючих банків в першому кварталі становив 8 мільярдів гривень

Сумарний збиток працюючих банків України, без врахування неплатоспроможних, на 1 квітня 2016 року становив 8,011 млрд грн, що майже в 2 рази нижче за показник на 1 квітня попереднього року.

Як повідомляється на сайті Національного банку України, всього на цю дату збитки мали 28 працюючих банків на загальну суму 11,4 млрд грн, зокрема, у березні зі збитками спрацювали 44 банки на загальну суму 7,3 млрд грн, при цьому 66% збитку припадає на 1 банк.

Одночасно 83 працюючих банку в першому кварталі одержали прибуток на загальну суму 3,4 млрд грн, зокрема, в березні з прибутком спрацювали 67 банків на загальну суму 1,2 млрд грн.

Нацбанк відзначив, що основна частка збитків за перший квартал, або 6,1 млрд грн, сформована в березні цього року в результаті значних відрахувань в резерви.

Доходи працюючих банків за січень-березень 2016 року порівняно з аналогічним періодом попереднього року знизилися на 28,9% - до 42,798 млрд грн, насамперед, за рахунок збитку від торгівлі іноземною валютою та банківськими металами, а також зниження процентних доходів.

Витрати в першому кварталі порівняно з аналогічним періодом минулого року також знизилися - на 33,1%, до 50,809 млрд грн, що зумовлено насамперед зниженням обсягів відрахувань у резерви, тоді як процентні та адміністративні витрати банків зросли.

Як повідомляв УНІАН, сумарний збиток працюючих банків України, без обліку неплатоспроможних, на 1 березня 2016 року становив 1,971 млрд грн, зокрема, за лютий збиток становив 1,1 млрд грн, при цьому майже весь збиток припадав на один банк.

Банківська система України, без обліку неплатоспроможних банків, у 2015 році одержала рекордний збиток на рівні 66,6 млрд грн. У тому числі 71 банк завершив 2015 рік із прибутком, загальна сума якого становила 5,2 млрд грн.

За оцінками НБУ, зростання збитків наприкінці 2015 року обумовлене переходом банків на міжнародні стандарти бухгалтерського обліку з 1 грудня 2015 року, у зв'язку з чим банки провели коригування процентних доходів.