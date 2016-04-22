Гройсман доручив правоохоронним органам розібратися з офшорами Данилюка

Прем'єр-міністр України Володимир Гройсман доручив правоохоронним органам розібратися зі звинуваченнями на адресу міністра фінансів Олександра Данилюка щодо наявності у нього офшорних компаній. Про це Гройсман сказав під час Години запитань до уряду у Верховній Раді.

«Я вважаю, що за все, що було зроблено у попередні періоди (до призначення на посаду - УНІАН), міністр має дати пояснення. Якщо ця відповідь порушуватиме закон, міністр прийме своє рішення. Але я б хотів, щоб НАПК (Нацагентство з питань запобігання корупції - УНІАН) предметно розібралося. Питання ж не у відставці, а в тому, що, якщо були порушення, то за це треба нести відповідальність», - сказав Гройсман.

При цьому сам Данилюк підкреслив, що всі пояснення вже дав, і на даний момент не має часу для того, щоб розібратися з компаніями. Міністр підкреслив, що вже доручив юристам вирішити питання.

«Я вже дав пояснення. Я залучив юристів, щоб вони розібралися з ситуацією, тому що у мене на це немає часу. Я відповім на цей запит», - сказав Данилюк.

Він підкреслив, що зараз його пріоритети - відновлення співпраці з ключовим кредитором України - Міжнародним валютним фондом, а також реформа Державної фіскальної служби.

Як повідомляв УНІАН, новопризначений міністр фінансів України Олександр Данилюк піддався критиці народних депутатів з приводу приховування афілійованих з ним офшорних компаній. Данилюк заперечував звинувачення у корупції і приховуванні капіталів в офшорах, а також стверджував, що не займається підприємницькою діяльністю з 2010 року. Міністр наголошував, що працював у бізнесі більшу частину свого життя, але робив це за кордоном, прозоро і чисто.

Разом з тим, пізніше Данилюк визнав, що фірми є, і він змінив свою декларацію, внісши до неї дві компанії, зареєстровані на Кіпрі, і одну - на Кайманових островах.