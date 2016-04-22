НБУ затвердив механізм виконання банками санкцій за "списком Савченко"

Національний банк України забезпечив застосування персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій) щодо осіб, причетних до організації незаконного затримання й ув'язнення в Російській Федерації українських громадян Надії Савченко, Олега Сенцова і Олександра Кольченка.

Як повідомляється на сайті НБУ з посиланням на постанову регулятора №276, Нацбанк зобов'язав банки в триденний строк надати відомості про наявність банківських рахунків і залишків коштів щодо 84 фізосіб, зазначених в додатках до відповідного рішення Ради нацбезпеки і оборони України, введеного в дію указом президента України.

Крім того, регулятор зобов'язав банки щомісяця надавати інформацію за залишками коштів на цих рахунках та про спроби проведення фінансових операцій з особами, зазначеними у списку санкцій, і на користь таких осіб.

Нацбанк зазначив, що обмежувальні заходи щодо цих осіб чітко прописані в рішенні РНБО персонально для кожного.

Також регулятор нагадав, що в жовтні 2015 року розробив процедуру реалізації банківською системою застосовуваних РНБО санкцій і запевнив, що контролює їх неухильне виконання банківською системою.

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Як повідомляв УНІАН, Рада нацбезпеки і оборони України від 25 березня прийняла рішення про застосування персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій) щодо осіб, причетних до протиправних дій проти Надії Савченко, Олега Сенцова і Олександра Кольченка. Президент України Петро Порошенко затвердив рішення РНБО своїм указом 29 березня.

У санкційний список включені прізвища керівників Федеральної служби безпеки Російської Федерації, Слідчого комітету РФ, прокуратури, суддівського корпусу, військовослужбовців та інших посадових осіб.

Згодом президент України Петро Порошенко доручив розширити санкційний список за рахунок громадян Росії, причетних до переслідування українських громадян, зокрема, кримських татар на тимчасово окупованій території АР Крим.