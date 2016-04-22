Гривня продовжує зміцнюватися: на міжбанку 25,35 за долар

У п'ятницю, 22 квітня, котирування гривні до долара США на міжбанківському валютному ринку на середину торгів встановилися на рівні 25,25/25,35 грн/дол., УНІАН повідомив дилер комерційного банку.

За інформацією співрозмовника агентства, котирування гривні щодо євро на рівні 28,4870/28,5920 грн/євро, щодо російського рубля – на рівні 0,3810/0,3830 грн/рубль.

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За даними Національного банку, середньозважений курс гривні на міжбанку на 11:30 встановився на рівні 25,3105 грн/дол., на цю годину було укладено 6 угод на суму 2,02 млн дол.