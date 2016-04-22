Україна і ЄС підписали угоду про виділення 97 мільйонів євро на децентралізацію

Кошти надаються Україні на безоплатній основі в таких пропорціях: 90 млн євро від загальної суми надає ЄС, 6 млн євро надасть Німеччина і 1 млн євро - Польща. Програма діятиме 4 роки.

Церемонія підписання документу відбулася в Києві за участю віце-прем'єр-міністра Геннадія Зубка та керівника групи підтримки України Пітера Вагнера.

Коментуючи підписання документа, віце-прем'єр Зубко подякував європейській стороні за підтримку, яку відчує кожен, оскільки надані кошти - це інвестиції у знання і можливості зростання на регіональному рівні. "Це перша масштабна підтримка з боку ЄС і це визнання успішності реформ", - сказав Зубко.

У свою чергу керівник групи підтримки України відзначив, що підписаний документ важливий не тільки для України, а й також для Європи, оскільки йдеться про інституційні зміни країни, зміцнення позицій регіонів.

Читайте такожУкраїна готова продемонструвати рішучість в реалізації реформ - Порошенко

Як повідомляв УНІАН, Кабмін схвалив угоду на своєму першому засіданні в новому складі 20 квітня. Як очікується, 65 млн євро будуть спрямовані на зміцнення місцевих органів державної влади, які будуть нести більше відповідальності в рамках децентралізації, а решта суми піде на створення 600 центрів надання адмінпослуг.