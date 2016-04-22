НБУ продовжує купувати валюту в банків – сьогодні придбав майже $25 мільйонів

Національний банк України на аукціоні сьогодні, 22 квітня, купив у банків 24,8 млн дол.

Як повідомляється на сайті НБУ, середньозважений курс аукціону становив 25,3683 грн/дол., а загальний обсяг прийнятих заявок учасників ринку – 28,1 млн дол.

За даними дилерів комерційних банків, котирування гривні до долара США на міжбанківському валютному ринку на цю годину продовжують утримуватися на рівні 25,25/25,35 грн/дол.

Середньозважений курс на міжбанку, за даними НБУ, на 13:00 встановився на рівні 25,3316 грн/дол., учасники ринку уклали 213 угод на суму 74,66 млн дол.