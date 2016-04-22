Угода Греції з кредиторами відкладається

Угода між Грецією і кредиторами про розширення кредитування і зміну програми реформ у п'ятницю, 22 квітня, не очікується, повідомляє Газета.ги.

"Жодної угоди сьогодні не очікується", - сказав голова ради міністрів фінансів Єврозони Єрун Дейсселблум.

Голова МВФ Крістін Лагард у свою чергу додала, що ще багато чого належить зробити в цьому напрямку, і потрібно продовжувати роботу.

"Ми ще не досягли результату", - зазначила Лагард.

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Раніше глава Механізму фінансової стабільності Клаус Реглінг заявив, що переговори Греції з міжнародними кредиторами можуть завершитися протягом місяця.