Угода Греції з кредиторами відкладається
13:53, 22 квітня 2016Фінанси
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Голова МВФ зазначила, що сторони переговорів ще не досягли результату.
REUTERS
Угода між Грецією і кредиторами про розширення кредитування і зміну програми реформ у п'ятницю, 22 квітня, не очікується, повідомляє Газета.ги.
"Жодної угоди сьогодні не очікується", - сказав голова ради міністрів фінансів Єврозони Єрун Дейсселблум.
Голова МВФ Крістін Лагард у свою чергу додала, що ще багато чого належить зробити в цьому напрямку, і потрібно продовжувати роботу.
"Ми ще не досягли результату", - зазначила Лагард.
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Раніше глава Механізму фінансової стабільності Клаус Реглінг заявив, що переговори Греції з міжнародними кредиторами можуть завершитися протягом місяця.
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