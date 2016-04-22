На зустрічі країн G5 обговорять продовження санкцій проти РФ

Про це повідомляє bloomberg.com з посиланням на заяву представника прем'єр-міністра Великобританії Хелен Бауер, інформує РИА «Новости» .

«Санкції повинні бути продовжені в червні, і це стане можливістю для завчасного обговорення про виконання скоординованих дій з цього питання», - сказала Бауер.

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Президенти Франції Франсуа Олланд і США Барак Обама, канцлер Німеччини Ангела Меркель, прем'єр-міністр Великобританії Девід Кемерон і прем'єр-міністр Італії Маттео Ренці 25 квітня проведуть зустріч у німецькому Ганновері.