Гройсман закликав Комітет з охорони здоров'я внести правки у законопроект про зниження цін на ліки
Комітет Верховної Ради з питань охорони здоров'я має внести правки у законопроект №4484, який Кабмін запропонував прийняти з метою зниження цін на ліки, щоб імпортні ліки, який потраплять на український ринок, були якісні.
Про це повідомив прем'єр-міністр України Володимир Гройсман в ході «Години питань до уряду».
«Депутати повинні внести дуже важливу корективу в цей закон. А саме, мова йде про те, що ліки повинні бути не лише зареєстровані у США, Канаді, Японії, Австралії, Євросоюзі та Швейцарії, а й використовуватися в цих країнах... Нехай це буде депутатський законопроект. І ми це повністю підтримуємо. Я прошу єдино, на наступному пленарному тижні ухвалити цей закон», - сказав Гройсман.
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При цьому заступник голови Комітету з охорони здоров'я Олег Мусій нагадав, що депутати розробили і вже затвердили законопроект № 2162-д, який визначає спрощений порядок реєстрації в Україні лікарських засобів, на які компетентними органами країн Європейського Союзу, Сполучених Штатів Америки, Канади, Австралії, Швейцарії та Японії видано дозвіл на введення на ринок. У законопроекті передбачено спрощення реєстрації для ліків з цих країн, які відсутні в державному реєстрі України, але присутні в національних формулярах і протоколах лікування зазначених країн.