Українським банкам дозволять трансформуватися в приватні акціонерні товариства

Національний банк України пропонує дозволити банкам, що працюють в нашій країні як публічні акціонерні товариства, трансформуватися в приватні акціонерні товариства.

Про це повідомляється на сайті НБУ з посиланням на концепцію змін до законодавства, затверджену правлінням регулятора 21 квітня.

Нацбанк вважає недоцільним вимагати збереження типу публічного акціонерного товариства від банків, які не мають наміру постійно залучати капітал на фондовій біржі, але при цьому зазначає, що незалежно від типу вимоги до корпоративного управління банку та обсягу розкриття інформації мають бути збережені на високому рівні.

Затверджена концепція передбачає внесення змін в Закон України "Про банки і банківську діяльність" та Господарський кодекс України, а також узгодження деяких норм Законів України "Про акціонерні товариства" та "Про цінні папери та фондовий ринок" з банківським законодавством.

Крім того, Нацбанк має намір ініціювати питання про застосування максимально спрощених реєстраційних процедур для банків, які приймуть рішення змінити форму з публічного на приватне, а також скасувати плату за ці процедури.

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Довідка УНІАН. Станом на 1 березня в Україні налічувалося 113 працюючих банків, які мають ліцензію на здійснення банківської діяльності.

Згідно з діючим Законом України "Про банки і банківську діяльність" банки можуть працювати тільки у формі публічного акціонерного товариства або кооперативного банку. На даний час всі банки, що функціонують в Україні, є публічними акціонерними товариствами.