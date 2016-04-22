Автор "польського економічного дива" обіцяє залучити до України іноземних інвесторів

Новопризначений представник президента України у Кабміні Лешек Бальцерович обіцяє активно співпрацювати із західними інвесторами для представлення досягнень України на шляху реформ.

Про це він заявив під час зустрічі з президентом України Петром Порошенком, прем'єр-міністром Володимиром Гройсманом та колишнім віце-прем'єр-міністром та екс-міністром фінансів Словаччини Іваном Міклошем, повідомили УНІАН у прес-службі глави держави.

"Розвиток України значно краще, ніж картинка, яку малюють про Україну. Я повинен показати ці досягнення, які не завжди помічаються Заходом", - сказав Бальцерович.

Він запевнив, що одним із напрямків його діяльності на новій посаді буде активна робота з західними інвесторами і політиками для подання реальної ситуації в Україні і досягнень країни на шляху реформ.

У свою чергу Міклош підкреслив, що Україна має значний невикористаний потенціал.

"Нашою метою буде створення якоїсь паралельної структури, а допомогу українським реформаторам подолати проблеми. Будемо працювати", - підкреслив він.

Читайте такожПорошенко призначив своїм представником у Кабміні екс-віце-прем'єра Польщі Бальцеровича

Як повідомляв УНІАН, президент України Петро Порошенко 22 квітня призначив своїм представником у Кабінеті міністрів екс-віце-прем'єра, екс-міністра фінансів Польщі Бальцеровича. Також він призначений радником президента України та співголовою Групи стратегічних радників по підтримці реформ в Україні.

Ще одним співголовою групи буде екс-віце-прем'єр Словаччини Міклош, який одночасно керуватиме групою радників прем'єр-міністра України.