Уряд активно використовуватиме досвід реформ Польщі та Словаччини - Гройсман

Уряд України буде активно використовувати досвід Польщі та Словаччини, наслідувати їх успіхи і враховувати помилки на шляху реформ.

Про це заявив прем'єр-міністр Володимир Гройсман під час зустрічі, яку він провів разом з главою держави Петром Порошенком з радником президента України, колишнім віце-прем'єр-міністром Польщі Лешеком Бальцеровичем і керівником групи радників прем'єр-міністра України, колишнім віце-прем'єром і міністром фінансів Словаччини Іваном Міклошем, присвяченої створенню Групи стратегічних радників по підтримці реформ в Україні, повідомляє урядова прес-служба.

Гройсман, зокрема, зазначив, що створювана Група стратегічних радників дозволить сформувати чіткий план дій і заходів, які забезпечать темпи і якість реформ, яких чекають українці, і стабільний розвиток".

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За його словами, група радників допоможе визначити, які реформи потрібно провести в країні, щоб Україна вийшла на якісно новий рівень.

Крім того, він відзначив важливість тісної взаємодії групи радників з українським експертним середовищем.

У свою чергу Бальцерович і Міклош відзначили, що Україна має великий потенціал, який досі належним чином не використовувався. Вони заявили, що хотіли б бачити українських експертів до Групи стратегічних радників.

Гройсман зазначив, що Міклош, як керівник групи його радників, "очолюватиме всі реформаторські ініціативи".

"Думаю, разом ми зможемо досягти успіху", - наголосив прем'єр-міністр України.

У зустрічі також взяли участь перший віце-прем'єр-міністр України – міністр економічного розвитку і торгівлі України Степан Кубів, віце-прем'єр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України Іванна Климпуш-Цинцадзе і міністр фінансів України Олександр Данилюк.

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Як повідомляв УНІАН, Порошенко сьогодні, 22 квітня, призначив своїм представником у Кабінеті міністрів екс-віце-прем'єра, екс-міністра фінансів Польщі Бальцеровича. Також він призначений радником президента України та співголовою Групи стратегічних радників по підтримці реформ в Україні.