Україна домовилася з Росією про продовження терміну заперечення проти позову "боргу Януковича"
Росія погодилася надати Україні додатковий час для подання заперечення проти позову.
Російська Федерація погодилася на прохання України надати додатковий час для подання заперечення проти позову РФ у Високий суд Лондона після непогашення нашою країною основної суми боргу і відсотків по кредиту на 3 мільярди доларів, отриманого в грудні 2013 року по домовленості між президентом РФ Володимиром Путіним і тодішнім президентом України Віктором Януковичем.
"Незважаючи на недавні рішучі заяви Росії, що вона відмовляється надати Україні додатковий час для подання заперечення проти позову, про який клопотав Україна, і це питання має вирішуватися англійським судом, напередодні самого судового засідання Росія, хоч і з запізненням, але все ж повністю відмовилася від цієї позиції і погодилася надати додатковий час, запитувана Україною", - повідомляється на сайті Міністерства фінансів України.
За інформацією Мінфіну, невиправдана початкова позиція Росії змусила Україну звернутися до суду з офіційною заявою про продовження строку для подання заперечення проти позову, однак тепер українська сторона із задоволенням констатує, що Росія визнала доцільність продовження такого строку в позасудовому порядку.
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Як повідомляв УНІАН, Росія звернулася до високого суду Лондона з позовом проти України після непогашення нашою країною основної суми боргу і відсотків по кредиту на 3 мільярди доларів, одержаного Україною в грудні 2013 року в рамках домовленостей між президентом РФ Володимиром Путіним і тодішнім президентом України Віктором Януковичем. Кредит був виданий допомогою викупу євробондів України через Ірландську фондову біржу, що прирівнює його до комерційного, однак російська сторона наполягає, що позика є міждержавним.
Україна включила російський кредит у периметр реструктуризації держборгу, яку успішно завершила по 13 з 14 випусків облігацій в листопаді минулого року. "Російські" облігації не увійшли в перелік паперів, які пройшли реструктуризацію і підлягають обміну на нові папери, у зв'язку з відмовою РФ від участі в цьому процесі. В ході переговорів російська сторона в публічних заявах наполягала на отриманні кращих умов, ніж у інших кредиторів - учасників реструктуризації, що заборонено меморандумом про обмін облігацій, укладеними між Україною та власниками реструктуризованих облігацій.
Україна проводила реструктуризацію держборгу в рамках програми з Міжнародним валютним фондом, схваленої Радою директорів МВФ у березні минулого року. У грудні МВФ визнав борг України перед Росією офіційним, оскільки з'ясувалося, що власником цього боргу було і залишається уряд РФ. У той же час Фонд пом'якшив вимоги своєї політики кредитування країн, що мають боргові проблеми, в тому числі по суверенному боргу, що дозволить ряду країн, включаючи Україну, продовжити співпрацю з МВФ навіть за умови невиплати боргів, зокрема "російського" боргу.
У зв'язку з відмовою РФ від участі в боргову операції, Кабінет міністрів України в грудні минулого року ввів мораторій на виплату за "російським" бондами і доручив Міністерству юстиції найняти юристів для захисту інтересів нашої країни в суді.
За оцінками опитаних УНІАН юристів і експертів боргового ринку, майбутній судовий розгляд з Росією буде складним і займе кілька років. У той же час експерти вважають, що цей розгляд не загрожує особливим дискомфортом для нашої країни, а рішення суду на користь Росії не буде достатньою підставою для миттєвої сплати боргу, при цьому Україна не буде відчувати проблем з отриманням нових кредитів від Міжнародного валютного фонду та інших офіційних кредиторів.