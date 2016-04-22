Україна домовилася з Росією про продовження терміну заперечення проти позову "боргу Януковича"

Російська Федерація погодилася на прохання України надати додатковий час для подання заперечення проти позову РФ у Високий суд Лондона після непогашення нашою країною основної суми боргу і відсотків по кредиту на 3 мільярди доларів, отриманого в грудні 2013 року по домовленості між президентом РФ Володимиром Путіним і тодішнім президентом України Віктором Януковичем.

"Незважаючи на недавні рішучі заяви Росії, що вона відмовляється надати Україні додатковий час для подання заперечення проти позову, про який клопотав Україна, і це питання має вирішуватися англійським судом, напередодні самого судового засідання Росія, хоч і з запізненням, але все ж повністю відмовилася від цієї позиції і погодилася надати додатковий час, запитувана Україною", - повідомляється на сайті Міністерства фінансів України.

За інформацією Мінфіну, невиправдана початкова позиція Росії змусила Україну звернутися до суду з офіційною заявою про продовження строку для подання заперечення проти позову, однак тепер українська сторона із задоволенням констатує, що Росія визнала доцільність продовження такого строку в позасудовому порядку.

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Як повідомляв УНІАН, Росія звернулася до високого суду Лондона з позовом проти України після непогашення нашою країною основної суми боргу і відсотків по кредиту на 3 мільярди доларів, одержаного Україною в грудні 2013 року в рамках домовленостей між президентом РФ Володимиром Путіним і тодішнім президентом України Віктором Януковичем. Кредит був виданий допомогою викупу євробондів України через Ірландську фондову біржу, що прирівнює його до комерційного, однак російська сторона наполягає, що позика є міждержавним.

Україна включила російський кредит у периметр реструктуризації держборгу, яку успішно завершила по 13 з 14 випусків облігацій в листопаді минулого року. "Російські" облігації не увійшли в перелік паперів, які пройшли реструктуризацію і підлягають обміну на нові папери, у зв'язку з відмовою РФ від участі в цьому процесі. В ході переговорів російська сторона в публічних заявах наполягала на отриманні кращих умов, ніж у інших кредиторів - учасників реструктуризації, що заборонено меморандумом про обмін облігацій, укладеними між Україною та власниками реструктуризованих облігацій.

Україна проводила реструктуризацію держборгу в рамках програми з Міжнародним валютним фондом, схваленої Радою директорів МВФ у березні минулого року. У грудні МВФ визнав борг України перед Росією офіційним, оскільки з'ясувалося, що власником цього боргу було і залишається уряд РФ. У той же час Фонд пом'якшив вимоги своєї політики кредитування країн, що мають боргові проблеми, в тому числі по суверенному боргу, що дозволить ряду країн, включаючи Україну, продовжити співпрацю з МВФ навіть за умови невиплати боргів, зокрема "російського" боргу.

У зв'язку з відмовою РФ від участі в боргову операції, Кабінет міністрів України в грудні минулого року ввів мораторій на виплату за "російським" бондами і доручив Міністерству юстиції найняти юристів для захисту інтересів нашої країни в суді.

За оцінками опитаних УНІАН юристів і експертів боргового ринку, майбутній судовий розгляд з Росією буде складним і займе кілька років. У той же час експерти вважають, що цей розгляд не загрожує особливим дискомфортом для нашої країни, а рішення суду на користь Росії не буде достатньою підставою для миттєвої сплати боргу, при цьому Україна не буде відчувати проблем з отриманням нових кредитів від Міжнародного валютного фонду та інших офіційних кредиторів.