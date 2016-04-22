Парубій хоче до кінця сесії вийти на виконання всіх зобов`язань перед МВФ

Парубій планує до кінця сесії в липні цього року скласти детальний план законопроектів щодо співпраці з МВФ. Про це спікер сказав в інтерв`ю телеканалу "Рада".

Читайте такожНБУ затвердив механізм виконання банками санкцій за "списком Савченко"

"Щоб буквально на кожен день було визначено, коли ми ухвалюємо за основу, коли ухвалюємо в цілому. Щоб до кінця сесії ми могли вийти на виконання усіх наших зобов`язань щодо співпраці з МВФ", - сказав голова ВР.

Як повідомляв УНІАН, МВФ схвалив програму кредитування економіки України з використанням механізму розширеного фінансування (Extended Fund Facility – EFF) загальним обсягом 17,5 мільярда доларів строком на 4 роки в березні 2015 року. Перший транш за новою програмою в обсязі 5 мільярдів доларів Україна отримала 13 березня, другий - на 1,7 мільярда доларів – 4 серпня 2015 року.

Читайте такожМісія МВФ налаштована приїхати в Україну як можна швидше - голова НБУ

Зараз іде другий перегляд програми співробітництва. Україна і МВФ обговорюють широкий спектр питань в рамках другого перегляду, який включає різні аспекти монетарної, банківської, антикорупційної політики, пенсійної реформи та приватизації. Результатом перегляду має стати схвалений меморандум між українською владою і Радою директорів МВФ.