Нацбанк зміцнив офіційну гривню до 25,34 за долар

Згідно з інформацією офіційного сайту Національного банку України, Нацбанк на 25 квітня встановив наступний офіційний курс гривні до світових валют:

100 USD США – 2534,3646 (22 квітня – 2537,3655)

100 EUR – 2854,4548 (22 квітня – 2881,1785)

10 RUR – 3,8272 (22 квітня – 3,9021)

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Як повідомляв УНІАН, 22 квітня котирування гривні до долара США на міжбанківському валютному ринку до закриття торгів встановилися на рівні 25,31/25,38 гривні/долар.

Котирування гривні відносно євро встановилися на рівні 28,5950/28,6600 гривні/євро, відносно російського рубля – на рівні 0,3840/0,3850 гривні/рубль.

За даними Національного банку, середньозважений курс гривні на міжбанку до 16:00 встановився на рівні 25,3436 гривні/долар, станом на цю годину укладено 439 угод на суму 228,16 мільйона доларів.