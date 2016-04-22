Активи банків України в березні знизилися більш ніж на 2%

Активи працюючих банків України, без обліку неплатоспроможних фінансових установ, за березень поточного року знизилися на 32 мільярди гривень, або на 2,4%, - до 1,299 трильйона гривень за станом на 1 квітня, повідомляється на сайті Національного банку України.

Згідно з наведеними даними, з початку року активи працюючих банків України зросли на 45 мільярдів гривень, або на 3,6%.

Загальні активи працюючих банків, не відкориговані на суму резервів, в березні знизилися на 43 мільярди гривень, або на 2,6%, - до 1,624 трильйона гривень на 1 квітня. З початку року зростання загальних активів склав 53 мільярди гривень, або 3,4%.

Зобов'язання працюючих банків України в березні знизилися на 32 мільярди гривень, або на 2,7% - до 1,165 трильйона гривень, капітал зріс на 151 мільйон гривень, або на 0,1%, - до 134,511 мільярда гривень.

Також повідомляється, що за березень кількість працюючих банків в Україні, які мають ліцензію на здійснення банківської діяльності, скоротилася на 2 - до 111 фінансових установ.

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Як повідомляв УНІАН, активи працюючих банків України, без обліку неплатоспроможних фінансових установ, за лютий поточного року зросли на 38 мільярдів гривень, або на 2,9%, - до 1,331 трильйона гривень за станом на 1 березня.