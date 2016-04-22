НБУ відкликав ліцензії у двох банків

Національний банк України за пропозицією Фонду гарантування вкладів фізичних осіб прийняв рішення про відкликання банківської ліцензії та ліквідації банків "Софіївський" і "Петрокоммерц-Україна".

Як нагадав НБУ на своєму сайті, рішення про віднесення до категорії неплатоспроможних відносно банку "Петрокоммерц-Україна" було прийнято 17 березня 2016 року, банку "Софіївський" - 22 грудня 2015 року.

Як повідомляв УНІАН, у процесі очищення банківської системи Національний банк України за 2014 і 2015 роки визнав неплатоспроможними 63 банку, які передані в управління Фонду гарантування вкладів. З початку поточного року НБУ вирішив вивести з ринку ще 5 фінустанов.

Станом на 1 квітня в Україні налічувалося 111 фінансових установ, які мають ліцензію на здійснення банківської діяльності.

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Світовий банк у рамках заходів української влади щодо підвищення стійкості та ефективності банківської системи країни очікує консолідації банківського сектору в Україні та зниження кількості банків до 100 2016 року.