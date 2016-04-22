В українських банках в березні зросла частка іноземного капіталу

Частка іноземного капіталу в статутному капіталі працюючих банків України, без обліку неплатоспроможних банків, за березень 2016 року виросла на 5,6 в.п. – до 48,8% на 1 квітня.

Як повідомляється на сайті Національного банку України, з початку року частка іноземного капіталу в працюючих банках України зросла на 5,5 в.п.

Також повідомляється, що кількість працюючих банків з іноземним капіталом в Україні за березень зросла на 2 - до 43 фінустанов, у тому числі 17 банків зі 100% іноземним капіталом.

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Як повідомляв УНІАН, частка іноземного капіталу в статутному капіталі працюючих банків України, без обліку неплатоспроможних банків, за лютий 2016 року зросла на 0,4 в. п. – до 43,2% на 1 березня.