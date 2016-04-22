У разі провалу політики нового Кабміну в Україні можливий реванш проросійських сил - Stratfor

У разі провалу політики нового Кабміну, Україна ризикує відмовитися від свого прозахідного вектора розвитку, вважає американське розвідувально-аналітичне агентство Stratfor.

"Незважаючи на новий старт, новий український уряд стикається з багатьма старими проблемами. Парламент залишається настільки політично розділеним, що призначення Гройсмана головою Кабміну залежало від кількох позафракційних депутатів. Разом з тим фракції "Самопоміч", "Радикальна партія" та "Батьківщина" вирішили не входити в коаліцію", - йдеться в повідомленні.

Тепер, коли Яценюк і його партія більше не є об'єктами громадського невдоволення, в будь-якому провалі будуть звинувачувати безпосередньо Порошенко та його блок. Якщо країна як і раніше не досягне значного економічного зростання та успіхів у політичних реформах, позиції Порошенко і Гройсмана почнуть слабшати, що може призвести до дострокових парламентських виборів.

"Такий розвиток подій не лише поставить під питання пакет допомоги від МВФ і вже проведені реформи, але і буде загрожувати загальному прозахідного напрямку, обраному Україною кілька років тому. Схожа ситуація склалася після Помаранчевої революції 2004 року, коли після широкої громадської підтримки радикальних прозахідних реформ в Україні швидко настало розчарування, що в кінцевому рахунку призвело до обрання президентом Януковича", - підкреслює стаття.

Читайте такожРосійська Нацгвардія є страховкою Путіна на випадок держперевороту - Stratfor

Видання зазначає, що втрати території та триваюча війна на сході України не мають аналогів в історії країни, і налаштували громадськість категорично проти повернення країни до табору сателітів Росії. Але тим не менш, це не гарантує подальше продовження прозахідної політики України.

"Врешті-решт, саме економічні, політичні та військові цілі нового уряду протягом найближчих місяців визначать подальше майбутнє країни", - резюмують аналітики.