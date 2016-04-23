Гройсман: необхідно "виключити людський фактор" з митної системи

Про це він розповів в інтерв'ю програмі "Лівий берег" з Сонею Кошкіною.

"В умовах важкої економічної ситуації, коли пенсіонерам важко живеться, коли немає можливості придбати навіть найдешевші ліки, сідати на потоки і грабувати - це мародерство", - заявив Гройсман.

За його словами, в Україні на сьогоднішній день є проблеми з митницею, "де десятки мільярдів гривень не надходять в український бюджет", що пов'язано з неідеальною митною системою. Однак уряд знайшов вихід з цієї ситуації - "виключити людський фактор".

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"Взагалі прибрати людський фактор з визначення митної вартості при розмитненні. І друге - потрібно створити систему випадкового контролю. Я думаю, що ми зробимо все досить швидко", - зазначив Гройсман, при цьому він додав, що ініціативу підтримав Президент Петро Порошенко.

"Я хотів би окремо відзначити систему державних закупівель ProZorro, яка практично унеможливила величезні потоки відкатів - десятки мільярдів ресурсів. Тому цю систему треба однозначно вдосконалити", - заявив прем'єр.

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Як повідомляв УНІАН, у ході представлення програми діяльності уряду Гройсман зазначив, що реформа податкової та митної сфери є для нього однією з ключових. Зокрема, Гройсман виступає за доопрацювання системи управління ризиками вантажів на митниці та переклад її роботи в повністю автоматичний режим.