Moody's зберегло суверенний рейтинг Росії на "сміттєвому" рівні

Про це йдеться в повідомленні рейтингового агентства, передає РБК.

Прогноз по рейтингу «негативний».

Рішення не переглядати його в бік зниження експерти Moody's пояснили тим, що російська економіка продемонструвала стійкість в умовах падіння цін на нафту на початку року, а також коригування бюджету.

При цьому прогноз збережено як «негативний», оскільки експерти порахували повільним запровадження заходів, що стали б відповіддю на низькі темпи економічного розвитку. У Moody's вказали, що вибори в майбутні два роки завадять проведенню непопулярних реформ.

Позитивно позначився і той факт, що річний рівень інфляції знизився до 7,3% у березні порівняно з 12,9% у кінці минулого року. У Moody's припустили, що до кінця року показники інфляції будуть приблизно на цьому ж рівні, а до кінця 2017 року зростання цін може зменшитися до 5% в річному обчисленні.

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