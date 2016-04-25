Тимчасову адміністрацію в банку "Хрещатик" продовжили до 4 червня

Фонд гарантування вкладів фізичних осіб продовжив термін тимчасової адміністрації в банку "Хрещатик", яка раніше мала завершити свою роботу до 5 травня, на один місяць – до 4 червня включно.

Як повідомляється на сайті фонду, на цей же період продовжуються повноваження тимчасового адміністратора банку Ігоря Костенко.

Фонд гарантування ввів тимчасову адміністрацію в банк "Хрещатик" 5 квітня на підставі рішення Національного банку про визнання даної фінансової установи неплатоспроможним. Фонд попередньо оцінював обсяг виплат гарантованих відшкодувань вкладникам банку "Хрещатик" в 2,8 мільярда гривень.

Банк "Хрещатик" працює на ринку України з 1993 року та входить у двадцятку найбільших банків за обсягом активів. Згідно з даними про структуру власності банку, ключовими власниками фінустанови є громадянин України Андрій Іванов з часткою 37%, Київська міськдержадміністрація з часткою 25%, громадянин Австрії Микола Солдатенко із часткою 24%.

При введення в банк тимчасової адміністрації Київміськдержадміністрація заявила, що за фактом банкрутства банку на правах його міноритарного акціонера звернулася в правоохоронні органи та Державну фіскальну службу.

Згодом у правоохоронні органи звернувся і Національний банк, який заявив, що має відомості, що можуть свідчити про організовану злочинну діяльність у банку.

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За інформацією екс-голови правління банку Дмитра Гриджука, "Хрещатик" ніколи не був кишеньковим банком певної фінансово-промислової групи і практично з дня свого заснування - 23 роки - займався спільними проектами зі столичним муніципалітетом. Він також повідомив, що банк потребував підтримки акціонерів, якої не отримав.

За інформацією джерел в банку, комунальні підприємства м. Києва, підзвітні Київміськдержадміністрації, незадовго до введення тимчасової адміністрації в банк "Хрещатик" встигли вивести з нього близько 300 мільйонів гривень своїх коштів. Разом з тим, за даними КМДА, з початку року до 1 квітня комунальні підприємства Києва вивели з неплатоспроможного банку "Хрещатик" лише 25%, або 115 миллилонов гривень, своїх коштів у банку.