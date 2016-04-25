Центробанк Китаю послабив юань щодо долара до місячного мінімуму

Народний банк Китаю в понеділок, 25 квітня, на тлі зміцнення долара послабив курс юаня до долара на 0,3%, що стало максимальним зниженням з кінця березня, передає ПРАЙМ.

Китайський ЦБ встановив курс юаня на позначці 6,5120 за долар, що на 222 пункту більше фіксингу 6,4898, встановленого в минулу п'ятницю.

Читайте такожУ Китаї встановлено розмір хабара, за який - стратаНародний банк Китаю послабив позиції юаня до долара в перший тиждень 2016 року більш ніж на 1,5%. Це стало найбільшою зміною курсу юаня з серпня 2015 року, коли девальвація юаня найсильнішим чином позначилася на світових фондових ринках і призвела до падіння основних фондових індексів Китаю на 5-6%. Після загострення напруженості на фондових і фінансових ринках китайський ЦБ направив зусилля на стабілізацію юаня.