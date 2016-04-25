Фонд гарантування почав ліквідацію ще одного банку

11:34, 25 квітня 2016
Фінанси
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Ліквідація банку триватиме два роки - до 21 квітня 2018 року включно.

REUTERS

Фонд гарантування вкладів фізичних осіб почав процедуру ліквідації банку "Петрокоммерц-Україна" згідно з рішенням Національного банку України про відкликання банківської ліцензії та ліквідацію цієї фінансової установи.

Як повідомляється на сайті фонду, ліквідація "Петрокоммерц-Україна" триватиме два роки - до 21 квітня 2018 року включно, а ліквідатором банку на цей же період призначено Олександр Гулей.

Фонд пообіцяв повідомити про початок виплат вкладникам банку додатково на своєму сайті і нагадав, що виплати проводяться в розмірі вкладу, включаючи відсотки, нараховані на день введення в банк тимчасової адміністрації, але не більше 200 тисяч гривень.

Також повідомляється, що вимоги кредиторів банку приймаються протягом 30 днів з дня публікації в газеті "Голос України" оголошення про початок його ліквідації, а задоволення вимог кредиторів буде здійснюватися за рахунок коштів, отриманих від продажу активів банку у встановленій черговості.

Як повідомляв УНІАН, Національний банк України за пропозицією Фонду гарантування вкладів фізичних осіб прийняв рішення про відкликання ліцензії та ліквідації банку "Петрокоммерц-Україна". Раніше, 18 березня НБУ визнав банк неплатоспроможним, у зв'язку з чим Фонд гарантування ввів у банк тимчасову адміністрацію.

Банк "Петрокоммерц-Україна" працює на ринку України з 1996 року і був невеликим фінустановою за обсягом активів. Основним акціонером банку до проведення сумнівної операції з його акціями у березні 2015 року був російський банк "Петрокоммерц", якому належало 96,48% акцій банку.

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На момент визнання банку неплатоспроможним НБУ визначив власниками істотної участі в банку Івана Шехавцова та Олексія Крупия, оскільки, незалежно від формального володіння, вони здійснювали вирішальний вплив на його управління та діяльність протягом березня 2015 лютого 2016 року.

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