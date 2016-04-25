"Ощадбанк" у першому кварталі отримав 112 мільйонів прибутку

Державний "Ощадбанк" в першому кварталі 2016 року отримав прибуток у розмірі 112 мільйонів гривень, що на 25,2 мільйона гривень, або на 29%, більше показника за аналогічний період попереднього року.

Як повідомила УНІАН прес-служба банку, чистий процентний дохід фінустанови за цей період склав 1,809 мільярда гривень, чистий комісійний дохід – 477,9 мільйона гривень.

"Банк посилено працює над поставленою метою – виходом на прибуткову діяльність. Успішно пройшли квартал. Фінансовий результат і консервативний підхід до формування резервів дозволяють банку неухильно дотримуватися всіх нормативів, встановлених Національним банком України", – прокоментував результати роботи голова правління "Ощадбанку" Андрій Пишний.

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Довідка УНІАН. "Державний ощадний банк України" ("Ощадбанк") зареєстровано Національним банком України 31 грудня 1991 року. 100% акцій банку належать державі.

У 2014 році "Ощадбанк" отримав 8,5 мільярда гривень збитку. Дані фінансової звітності банку за підсумками 2015 року поки не оприлюднені.

В рамках затвердженої урядом стратегії для державних банків, Мінфін анонсував поетапний вихід з їх капіталу. У тому числі приватизація двох найбільших державних банків - "Ощадбанку" та "Укрексімбанку" - почнеться в середині 2018 року, коли уряд планує продати 20% акцій цих банків.

Також в рамках стратегії "Ощадбанк" зобов'язаний вийти на беззбиткову діяльність і досягти ринкових орієнтирів за показниками прибутку, рентабельності капіталу (ROE) та ефективності витрат (CIR) у середньостроковій перспективі, до 2019 року включно.