Кабмін відновив право на доплати для громадян, які працюють у зоні відчуження

Кабінет міністрів України з 1 січня 2016 року відновив право на доплати для громадян, які працюють у зоні відчуження.

Як повідомили УНІАН у Департаменті інформації та комунікації з громадськістю Секретаріату Кабміну, це передбачено постановою уряду від 20 квітня 2016 року №297.

"З метою врегулювання питання щодо відновлення права громадян, які працюють у зоні відчуження, встановлення доплат, внесено зміни до постанови Кабінету міністрів України від 10 вересня 2008 року №831 "Про доплати особам, які працюють у зоні відчуження". Це передбачено законом України "Про внесення зміни до закону України "Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи" від 4 лютого 2016 року №987-VIII", - йдеться в повідомленні.

Розмір такої доплати зазначеним особам становить 150% мінімальної заробітної плати на 1 січня відповідного року.

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Як повідомляв УНІАН, профспілки підприємств зони відчуження Чорнобильської АЕС підтримали рішення уряду про відновлення доплат працівникам за небезпечні умови роботи у зоні, які були скасовані з січня поточного року.

В зоні працюють майже 11 тисяч осіб, які повинні отримувати відповідні надбавки. З них 6,5 тисячі складають робочі держпідприємств, які працюють у відповідності з державними програмами, в тому числі 2,5 тисячі робочих самій Чорнобильській АЕС. Решта 4,5 тисячі – працівники інших державних підприємств, які займаються обслуговуванням зони відчуження і живуть там людей. До них відносяться обслуговуючий персонал, пожежники та правоохоронці, медики та інші.

Представник Атомпрофспілки в Чорнобильській об'єднаній організації профспілки Микола Тетерін висловив стурбованість намірами уряду скасувати право на пільгову пенсію працівникам зони відчуження. Він повідомив, що зараз профспілки проводять переговори з Міністерством соціальної політики, щоб зупинити цей процес.