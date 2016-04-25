НБУ продовжує запасатися валютою: купив у банків майже $64 мільйони

Національний банк України на валютному аукціоні сьогодні, 25 квітня, купив у банків 63,6 млн дол.

Як повідомляється на сайті НБУ, середньозважений курс аукціону становив 25,3499 грн/дол., а загальний обсяг прийнятих заявок учасників ринку – 71,1 млн дол.

За даними дилерів комерційних банків, котирування гривні до долара США на міжбанківському валютному ринку до 13:00 продовжували утримуватися на рівні 25,32/25,36 грн/дол.

Середньозважений курс на міжбанку, за даними НБУ, до 12:30 встановився на рівні 25,3275 грн/дол., учасники ринку уклали 113 угод на суму 35,57 млн дол.