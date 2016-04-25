"Райффайзен Банк Аваль" отримав 683 мільйони прибутку

Один з найбільших в Україні банків за обсягом активів, "Райффайзен Банк Аваль", в першому кварталі 2016 року отримав 683,099 мільйона гривень чистого прибутку проти 1,634 мільярда гривень збитку за аналогічний період минулого року.

Як повідомляється у звітності банку в системі розкриття інформації Нацкомісії з цінних паперів та фондового ринку, з початку року активи банку зросли на 2,6% - до 52,583 мільярда гривень, зобов'язання – на 1,5%, до 45,632 мільярда гривень, власний капітал – на 10,9%, до 6,950 мільярда гривень.

Раніше "Райффайзен Банк Аваль" повідомляв, що за підсумками 2015 року отримав чистий збиток на рівні 1,443 мільярда гривень, що в 2,6 рази менше збитку за підсумками попереднього року на рівні 3,806 мільярда гривень.

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Довідка УНІАН. "Райффайзен Банк Аваль" (м. Київ) працює на ринку України з 1992 року та є одним з найбільших банків за обсягом активів. З 2005 року банк належить міжнародній фінансовій групі "Райффайзен Банк Інтернаціональ" (Австрія).

У березні цього року найбільший міжнародний фінансовий інвестор в Україні Європейський банк реконструкції та розвитку сконцентрував 30% акцій "Райффайзен Банку Аваль" в результаті докапіталізації банку на 3,15 мільярда гривень, або 122 мільйонів євро.