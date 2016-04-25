UniCredit Bank закінчив квартал із прибутком 97 мільйонів гривень

Один із найбільших в Україні банків за обсягом активів, UniCredit Bank («Укрсоцбанк»), в першому кварталі 2016 року отримав 96,789 млн грн чистого прибутку проти 1,6 млрд грн збитку за аналогічний період попереднього року.

Як повідомляється у звітності на сайті банку, з початку року його активи знизилися на 4% - до 52,041 млрд грн, зобов'язання – на 5,6%, до 38,207 млрд грн, власний капітал зріс на 0,7% - до 13,834 млрд грн.

Раніше банк повідомляв, що за 2015 рік, за попередніми даними, отримав 3,225 млрд грн збитку, що на 154,056 млн грн, або на 4,6% нижче показника за попередній рік.

Довідка УНІАН. UniCredit Bank - об'єднана структура, утворена в результаті злиття дочірніх банків UniCredit Group в Україні, «Унікредит Банку» і «Укрсоцбанку». У грудні 2013 року було завершено процес інтеграції банків, і об'єднаний банк продовжує роботу під назвою UniCredit Bank.

У січні цього року холдингова компанія ABH Holdings S. A., яка володіє «Альфа-Банком», підписала угоду з італійською банківською групою UniCredit Group про купівлю 100% акцій «Укрсоцбанку». Закриття угоди очікується в 2016 році. Після її завершення планується об'єднання банку протягом кількох років з «Альфа-Банком» (Україна).

У кінці лютого UniCredit Bank повідомив, що за підсумками проведеного стрес-тестування та в рамках узгодженого з Національним банком України плану зобов'язався збільшити свій капітал на 10,645 млрд грн, у тому числі на 3,793 млрд грн вже до 1 квітня. Попереднє збільшення капіталу на 500 млн дол. відбулося навесні 2015 року.