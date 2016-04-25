На Львівщині вже 66 офіційних мільйонерів
Як повідомили в управлінні доходів і зборів з фізичних осіб ГУ ГФС у Львівській області, станом на 20 квітня до податкових органів області громадянами подано 13163 декларації про майновий стан і доходи та задекларовано 1054,2 млн грн доходів.
Як повідомляє zik.ua, найбільшу кількість поданих декларацій складають:
- 2429 декларацій подано громадянами, які одержали дохід у вигляді спадщини. Сума задекларованих доходів становить 347,5 млн гривень;
- 769 декларацій з доходами від здачі майна в оренду. Сума задекларованих доходів становить 34,7 млн гривень;
- 374 декларацій подано громадянами, які одержали дохід від продажу рухомого і нерухомого майна. Сума задекларованих доходів становить 117,4 млн гривень.
За результатами проведених перерахунків 3174 громадянам підлягає додатково до сплати 23,3 млн грн податку на доходи фізичних осіб і 5,5 млн грн військового збору.
66 громадян задекларували отримані доходи в сумі понад 1 млн грн. Сума задекларованих доходів становить 173,8 млн гривень.
Громадянами, які відповідно до законодавства мають право на отримання податкової знижки, подано 7959 декларації. До повернення з бюджету в результаті використання права на податкову знижку підлягає 9,6 млн гривень.
Як повідомляв УНІАН, до середини березня українці вже задекларували понад 8 мільярдів гривень доходу, серед них 903 мільйонера.