Після зняття санкцій торговий оборот між Україною та Іраном може зрости в кілька разів - посол

Про це сказав посол Ірану в Україні Мохаммад Бехешті-Монфаред на прес-конференції в Києві.

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"Однозначно, це рішення позитивно вплине на наші відносини. Це рішення повинно було бути прийняте набагато раніше. Ми сподіваємося на якнайшвидше прийняття цього рішення і зняття санкцій... Торговельний оборот між країнами може збільшитися в кілька разів", - відзначив посол.

Нагадаємо, у середу, 27 квітня, Кабінет міністрів України розгляне питання скасування санкцій щодо Ірану, які через ядерну програму цієї країни Україна запровадила 11 років тому слідом за США, Євросоюзом та іншими країнами.

Як повідомляв УНІАН, Іран зацікавлений у поставках української агропродукції і готовий запропонувати Україні альтернативу в поставах вуглеводнів, а також пропонує спільне використання нових транспортних коридорів на сході.

Україна в 2016 році планує відновити співпрацю з Іраном у політичній, торговельно-економічній, культурно-гуманітарній та інших сферах після 11-річної перерви через санкції. У травні-червні до Тегерана поїде торговельна місія України.