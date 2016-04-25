Гривня закрила міжбанк на рівні 25,35 за долар

У понеділок, 25 квітня, котирування гривні до долара США на міжбанківському валютному ринку на час закриття торгів встановилися на рівні 25,30/25,35 грн/дол., УНІАН повідомив дилер комерційного банку.

За інформацією співрозмовника агентства, котирування гривні щодо євро на рівні 28,4920/28,5460 грн/євро, щодо російського рубля – на рівні 0,3820/0,3830 грн/рубль.

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За даними Національного банку, середньозважений курс гривні на міжбанку на 17:00 встановився на рівні 25,3389 грн/дол., на цю годину було укладено 451 угоду на суму 375,26 млн дол.