Українська "дочка" Альфа-Банку закінчила квартал зі збитком 537 мільйонів

Один із найбільших в Україні банків за обсягом активів, «Альфа-Банк» (Україна), в першому кварталі 2016 року отримав 536,849 млн грн збитку, що на 23,1% більше збитку за аналогічний період минулого року.

Як повідомляється у звітності банку в системі розкриття інформації Нацкомісії з цінних паперів та фондового ринку, з початку року активи банку знизилися на 7,2% - до 39,304 млрд грн, зобов'язання – на 6,4%, до 37,216 млрд грн, власний капітал – на 20,4%, до 2,088 млрд грн.

Дані річної звітності банку за 2015 рік поки не оприлюднені.

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Довідка УНІАН. «Альфа-Банк» (Україна) працює на ринку України з 2001 року і є одним з найбільших банків за обсягом активів. Банк є частиною міжнародного консорціуму «Альфа-Груп».

У січні цього року холдингова компанія ABH Holdings S. A., яка володіє «Альфа-Банком», підписала угоду з італійською банківською групою UniCredit Group про купівлю 100% акцій «Укрсоцбанку». Закриття угоди очікується в 2016 році. Після її завершення планується об'єднання банку протягом кількох років з «Альфа-Банком» (Україна).