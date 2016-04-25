Нацбанк відніс валюти країн Євросоюзу і Китаю до категорії вільно конвертованих

Національний банк України відновив класифікатор іноземних валют та банківських металів, який не змінювався з 2005 року, розширивши перелік першої групи класифікатора (вільно конвертовані і широко використовувані валюти) за рахунок валют країн - членів Європейського Союзу, що не входять у зону євро.

Як повідомляється на сайті НБУ з посиланням на постанову №269, яка набуває чинності з 4 травня, до першої групи класифікатора включено болгарський лев, польський злотий, румунський лей, хорватську куну, чеську крону, угорський форинт.

Також НБУ включив до групи вільно конвертованих валют юань женьміньбі, який увійде до переліку резервних валют Міжнародного валютного фонду з 1 жовтня 2016 року.

Крім того, до першої групи увійшли валюти, що активно торгуються на світових торговельних майданчиках, але раніше належали до інших груп. Серед таких валют вона Південної Кореї, долар Гонконгу, мексиканське песо, новозеландський долар, новий ізраїльський шекель, сінгапурський долар.

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Водночас регулятор перевів з першої до другої групи класифікатора валют (вільно конвертовані, не широко використовувані валюти) ісландську крону.

В результаті, як зазначив НБУ, кількість валют першої групи зросла з 11 до 24, а також до цієї групи, як і раніше, входять спеціальні права запозичення (СПЗ) та чотири банківські метали (золото, срібло, платина, паладій).

За оцінками регулятора, розширення переліку першої групи класифікатора валют спростить процес здійснення інвестицій з країн ЄС, де використовуються ці валюти. Крім того, це розширить можливості з обміну валют на готівковому ринку і торгівлі на міжбанківському валютному ринку.

НБУ нагадав, що на валюту першої групи класифікатора поширюватимуться вимоги щодо обов'язкового продажу, але при цьому зазначив, що не очікує суттєвого впливу на операції бізнесу, оскільки з початку 2016 року 93% всіх валютних надходжень у країну здійснюються в доларах США і євро.

Що стосується юаня женьміньбі, то Нацбанк зазначив, що може додати його до складу валют, з яких формуються міжнародні резерви України, після включення цієї валюти до складу резервних валют МВФ.

Також повідомляється, що оновлений класифікатор зберіг поділ валют на три групи: 1 - вільно конвертовані валюти, які широко використовуються для здійснення платежів за міжнародними операціями, продаються на головних валютних ринках світу і дозволяються для здійснення інвестицій в Україну, а також банківські метали; 2 - вільно конвертовані валюти, які широко не використовуються для здійснення платежів за міжнародними операціями та не продаються на головних валютних ринках світу; 3 - неконвертовані валюти.