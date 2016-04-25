Донори чорнобильських проектів готові виділити Україні майже €88 мільйонів

Країни «Великої сімки» спільно з одним з основних кредиторів України Європейським банком реконструкції та розвитку, а також іншими донорами готові виділити Україні близько 87,5 млн євро на реалізацію проектів з ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС, включаючи проекти по об'єкту «Укриття», а також за добудову сховища відпрацьованого ядерного палива "сухого типу".

Про це в ході брифінгу в Києві повідомили президент ЄБРР Сума Чакрабарті і Надзвичайний і Повноважний Посол Японії в Україні Шигекі Сумі.

«Я радий повідомити, що рада директорів ЄБРР ухвалила рішення виділити додатково 40 млн євро на чорнобильські проекти», - сказав Чакрабарті. Він додав, що угоду про виділення коштів буде підписано з урядом України завтра, 26 квітня. При цьому Чакрабарті підкреслив, що загальний внесок ЄБРР в чорнобильські проекти, зроблений за весь час співробітництва, становить близько 750 млн євро.

У свою чергу посол Японії – країни, головуючої на даний момент у «Великій сімці» - зазначив: «Ми також хочемо повідомити, що донори «сімки» готові виділити 45 млн євро. Ще близько 2,5 млн євро ми готові залучити від інших донорів».

Присутній на брифінгу прем'єр-міністр України Володимир Гройсман подякував світовому співтовариству за надану допомогу. «Ми дістали солідарну підтримку світового співтовариства», - сказав глава уряду.

Віце-прем'єр-міністр Геннадій Зубко, який також взяв участь у брифінгу, підкреслив, що залучені кошти закривають ту нестачу фінансування, яку відчувала України з «чорнобильських» проектів, особливо з добудови сухого сховища.

«Сьогодні було оголошено про перші внески... Потім мають бути підтверджені внески донорів, які приєднуються до цього рахунку, але їм потрібно узгодити це зі своїми країнами. Але найголовніше було оголошено, що дефіцит коштів у нас закритий», - сказав Зубко.

Він нагадав, що в цілому Україні потрібно близько 105 млн євро. В основному ці кошти були потрібні на добудову сховища відпрацьованого ядерного палива "сухого" типу (СВЯП-2), на яке вивозитиметься паливо з 1-3 блоків Чорнобильської АЕС. Введення в експлуатацію СВЯП-2 заплановане на кінець 2017 року.

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Довідка УНІАН. Україна приваблює донорську допомогу для реалізації чорнобильських проектів з 1993 року. Одним з ключових партнерів нашої країни в цій сфері є ЄБРР. Під егідою банку сформовано Рахунок ядерної безпеки. Кошти на нього вкладають Бельгія, Канада, Данія, Європейський Союз, Фінляндія, Франція, Німеччина, Італія, Японія, Нідерланди, Норвегія, Росія, Швеція, Швейцарія, Велика Британія, Україна і Сполучені Штати Америки.