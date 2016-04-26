Система платежів SWIFT попередила клієнтів про "безліч кіберінцидентів"

Міжнародна міжбанківська система передачі інформації SWIFT попередила своїх клієнтів про безліч "кііберінцидентів", що мали місце, повідомляє Reuters з посиланням на повідомлення компанії, розіслане клієнтам.

Раніше стало відомо, що хакери, які вкрали $81 млн у Центрального банку Бангладеш, могли скористатися уразливістю в системі SWIFT, передає РБК.

«SWIFT відомо про безліч недавніх кіберінцидентів, в яких зловмисники діяли всередині системи або зовні, зуміли відправити повідомлення SWIFT бек-офісів фінансових установ, персональних або робочих комп'ютерів, підключених до локального інтерфейсу мережі SWIFT», — йдеться в повідомленні. Про жертви або збитки цих кіберінцидентів SWIFT у своєму повідомленні не розказує.

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Крім того, за даними Reuters, в понеділок SWIFT також випустила оновлення свого програмного забезпечення, що використовується банками для отримання доступу до системи. Компанія повідомила клієнтам, що оновлення повинно бути встановлене до 12 травня.

«Ми зробили оновлення програмного забезпечення інтерфейсу Alliance обов'язковим, оскільки воно призначене для допомоги банкам у визначенні ситуацій, коли зловмисники намагаються приховати свої сліди — чи були ці дії виконані вручну або за допомогою шкідливого ПЗ», — заявила прес-секретар SWIFT Наташа Детеран.