Нацбанк Білорусі знижує ставки по внесках і кредитах, а також з рефінансування

1 травня ставку рефінансування Національного банку Білорусі буде знижено з 24% до 22% річних, повідомляють "Білоруські новини" з посиланням на рішення від 25 квітня правління і комітету з монетарної політики Нацбанку.

Це - друге зниження ставки рефінансування в поточному році. 1 квітня ставка рефінансування була знижена на один відсотковий пункт — з 25% до 24%.

Читайте такожЛукашенко заявив, що Білорусь не буде "хлопчиком на побігеньках" у РосіїТакож 1 травня знижуються ставки за операціями Національного банку країни: по постійно доступним і двостороннім операціях з підтримки поточної ліквідності банків — з 30% до 27% річних; ставка по постійно доступним операціям вилучення ліквідності банків — з 16% до 15% відсотків річних.

Крім того, з 1 червня зменшуються ставки по внесках і кредитах.

Дані рішення Нацбанку спрямовані на зниження розміру перевищення номінальними відсотковими ставками рівня фактичної та прогнозованої інфляції, зазначається в повідомленні регулятора.