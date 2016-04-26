Нацбанк відзначив невелике зростання ВВП України в першому кварталі

Економіка України, за оцінками Національного банку України, продовжила відновлення у першому кварталі 2016 року, за результатами якого зафіксовано незначний приріст ВВП у річному вимірі, що відповідає прогнозам регулятора.

Про це йдеться в інфляційному звіті НБУ за квітень, опублікованому на його сайті.

Згідно з документом, НБУ залишив без змін свій прогноз зростання реального ВВП у 2016 році на 1,1% і на 3% у 2017 році. Водночас, як зазначив регулятор, припущення щодо цінової кон'юнктури на світових товарних ринках поліпшені, але їх вплив може бути нівельований погіршенням ділових очікувань і настроїв інвесторів на тлі зростання політичної невизначеності у першому кварталі і затримки з відновленням співпраці з Міжнародним валютним фондом.

Також у звіті наголошується, що у першому кварталі 2016 року, як і очікувалося, тривала тенденція до уповільнення споживчої інфляції в Україні завдяки стриманій монетарній і фіскальній політиці, низьким світовим цінам на сировинні товари і стабілізації інфляційних очікувань.

У зв'язку з цим НБУ залишив прогнозні показники інфляції незмінними - 12% на кінець 2016 року і 8% на кінець 2017 року. Базова інфляція, за прогнозами регулятора, також залишається на рівні попереднього прогнозу – 9,1% на кінець 2016 року. При цьому, як зазначив НБУ, ризики прогнозу інфляції на 2016 рік змістилися в бік її зниження.

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Як повідомляв УНІАН, падіння ВВП України у цілому за 2015 рік порівняно з попереднім роком (у постійних цінах 2010 року), без урахування окупованого Криму та частини зони проведення АТО, прискорилося до 9,9% з 6,8% роком раніше. Номінальний ВВП за підсумками року у фактичних цінах становив 1,979 трлн грн, на душу населення – 46,201 тис. грн.

Ключовий кредитор України - Міжнародний валютний фонд прогнозує зростання ВВП України у 2016 році на 1,5% за інфляції 15,1%, Світовий банк очікує зростання ВВП на 1% за інфляції 15%.

Згідно з експертним консенсус-прогнозом, складеним УНІАН, зростання валового внутрішнього продукту в Україні за підсумками 2016 року може становити 1% при зростанні промислового виробництва на 3% і уповільненні інфляції до 19%.

Дані щодо динаміки ВВП України у першому кварталі наразі не оприлюднені, проте, за оцінками експертів, зростання реального ВВП у першому кварталі становило близько 1% у вимірі рік до року. Ці оцінки засновані на статистиці промвиробництва за березень, згідно з якою в Україні другий місяць поспіль зафіксовано зростання промвиробництва, однак у березні це зростання сповільнилося до 4,8% із 7,6%, зафіксованих місяцем раніше.