Рубль і російські індекси відкрили торги обвалом

Російський рубль на відкритті торгів у вівторок, 26 квітня, знижується після зростання напередодні.

За даними Московської біржі, курс долара виріс на 13 коп. і склав 66,70 руб.

Курс євро зміцнився на 10 коп. і склав 75,10 руб.

Читайте такожВитрати росіян впали до історичного мінімумуРосійський фондовий ринок у вівторок також відкрився падінням.

Індекс ММВБ впав на 0,06% і склав 1954,37 пункту.

Індекс РТС знизився на 0,28%, до 925,05 пункту.

Між тим, як повідомляв УНІАН, ф'ючерси на нафту виросли в ході торгів вівторка, підтримувані слабким доларом і потоком нових грошових вливань в ринок, однак аналітики попереджають, що фундаментальні показники залишаються слабкими на тлі боротьби за покупця на Близькому Сході.

Так, Brent торгується поблизу позначки $44,57 за барель, що на 0,20 відсотка вище рівня попереднього закриття, WTI подорожчала на 0,19% - до $42,72 за барель.