Державний "Укрексімбанк" за квартал скоротив збиток у 3,5 раза - до 1,3 мільярда

Державний «Укрексімбанк» у першому кварталі 2016 року отримав 1,357 млрд грн збитку, що у 3,5 раза менше збитку за аналогічний період минулого року.

Як повідомляється в звітності банку в системі розкриття інформації Нацкомісії з цінних паперів та фондового ринку, з початку цього року його активи зросли на 11,3% - до 157,251 млрд грн, зобов'язання - на 5,7%, до 152,609 млрд грн.

Власний капітал банку на кінець першого кварталу становив 4,641 млрд грн, у той час як на початок року показник був негативним – мінус 3,127 млрд грн.

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Довідка УНІАН. «Укрексімбанк» працює на ринку України з 1992 року та є одним із найбільших банків за обсягом активів. 100% акцій банку належать державі.

У січні-вересні 2015 року банк отримав 8,330 млрд грн збитку. Дані річної фінансової звітності поки не оприлюднено.

У рамках затвердженої урядом стратегії для державних банків Мінфін анонсував поетапний вихід із їх капіталу. В тому числі приватизація «Укрексімбанку» почнеться в середині 2018 року, коли уряд планує продати 20% акцій банку.

У довгостроковій перспективі держава розглядатиме можливість повної приватизації банків, при цьому рішення про обсяг і строки продажу буде ухвалено Кабінетом міністрів не пізніше кінця 2020 року.

27 січня Кабінет міністрів ухвалив рішення про докапіталізацію «Укрексімбанку» на 9,32 млрд грн - до 31 млрд грн.