Нацбанк: бюджетний дефіцит без "Нафтогазу" очікується на рівні 3,4% ВВП

Національний банк України прогнозує за підсумками 2016 року рівень дефіциту сектору загальнодержавного управління, без урахування НАК «Нафтогаз України» і рекапіталізації банків, близько 3,4% ВВП.

Про це йдеться в інфляційному звіті НБУ за квітень, опублікованому на його сайті.

За прогнозами НБУ, державний і гарантований державою борг у поточному році не перевищить 84% ВВП.

Нацбанк вважає, що фіскальна політика у 2016 році залишиться стриманою, а необхідність спрямування 4,6% ВВП бюджетних коштів на обслуговування боргу за наявності обмежень за розміром загального дефіциту змусить звести зведений бюджет з первинним позитивним сальдо у розмірі більш як 1% ВВП.

Також регулятор зазначив, що істотне зниження перерахування прибутку НБУ в казну (38 млрд грн, або 1,7% ВВП проти 3,1% ВВП у минулому році), а також майже дворазове зниження надходжень від податків з міжнародної торгівлі унаслідок скасування додаткового імпортного збору знижує ресурсну базу бюджету на 2% ВВП. Однак зростання інших податкових надходжень, у середньому на 16%, дозволить компенсувати ці втрати і утримувати дефіцит зведеного бюджету в межах 3% ВВП.

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Як повідомляв УНІАН, держбюджет України у лютому виконано з дефіцитом 4,9 млрд грн, що зумовило формування кумулятивного дефіциту за підсумками січня-лютого на рівні 2,4 млрд грн.

Загальна сума державного та гарантованого державою боргу України на кінець лютого становила 64,35 млрд дол., що на 1,8%, або на 1,16 млрд дол. Нижче від показника на початок року. У гривневому еквіваленті загальна сума державного та гарантованого державою боргу на кінець лютого становила 1,741 трлн грн, що на 10,7%, або на 168,76 млрд грн більше від показника на початок року.

Верховна Рада України в ніч на 25 грудня ухвалила держбюджет на 2016 рік з дефіцитом 3,7% ВВП і доходами 595 млрд грн, що трохи нижче від закладеного спочатку показника у 601 млрд грн. Бюджет перероблявся кілька разів – з урахуванням ухвалених напередодні змін до податкового законодавства. Згодом міністр фінансів Наталія Яресько заявляла, що ключовий кредитор України - Міжнародний валютний фонд не має жодних зауважень до затвердженого держбюджету.