Гривня продовжує зміцнюватися - на міжбанку 25,32 за долар

У вівторок, 26 квітня, котирування гривні до долара США на міжбанківському валютному ринку на середині торгів встановилися на рівні 25,27/25,32 грн/дол., повідомив УНІАН дилер комерційного банку.

За інформацією співрозмовника агентства, котирування гривні до євро встановилися на рівні 28,5390/28,5930 грн/євро, до російського рубля – на рівні 0,3790/0,3800 грн/рубль.

Читайте такожЕксперти пояснили, завдяки чому гривня зміцнилася в останні два тижні

За даними Національного банку, середньозважений курс гривні на міжбанку на 12:30 встановився на рівні 25,3173 грн/дол., на цю годину укладено 229 угод на суму 119,93 млн дол.