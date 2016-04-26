Гривня продовжує зміцнюватися - на міжбанку 25,32 за долар
12:58, 26 квітня 2016Фінанси
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Котирування гривні до євро встановилися на рівні 28,5390/28,5930 грн/євро.
Середньозважений курс гривні встановився на рівні 25,3173 грн/дол. / Фото УНІАН
У вівторок, 26 квітня, котирування гривні до долара США на міжбанківському валютному ринку на середині торгів встановилися на рівні 25,27/25,32 грн/дол., повідомив УНІАН дилер комерційного банку.
За інформацією співрозмовника агентства, котирування гривні до євро встановилися на рівні 28,5390/28,5930 грн/євро, до російського рубля – на рівні 0,3790/0,3800 грн/рубль.
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За даними Національного банку, середньозважений курс гривні на міжбанку на 12:30 встановився на рівні 25,3173 грн/дол., на цю годину укладено 229 угод на суму 119,93 млн дол.
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