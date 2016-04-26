Нацбанк очікує $1,2 мільярда профіциту платіжного балансу за підсумками року

Національний банк України очікує, що профіцит зведеного платіжного балансу в 2016 році становитиме близько 1,2 млрд дол., що разом із надходженнями від Міжнародного валютного фонду дозволить наростити міжнародні резерви України до 18,7 млрд дол., або 4,7 місяця імпорту майбутнього періоду.

Як йдеться в інфляційному звіті НБУ за квітень, опублікованому на його сайті, у 2017 році прогнозується подальше зростання міжнародних резервів до 22,6 млрд дол., або 5,3 місяця імпорту майбутнього періоду, завдяки профіциту зведеного платіжного балансу в 1,6 млрд дол. і подальшим надходженням кредитів від МВФ.

У документі наголошується, що прогноз дефіциту поточного рахунку платіжного балансу в 2016 році залишився майже незмінним – 2,3 млрд дол., оскільки зростання від'ємного сальдо товарного балансу буде компенсовано більш високими надходженнями приватних грошових переказів, а також заплановано суттєве зниження імпорту природного газу.

У 2017 році прогноз поточного рахунку платіжного балансу також залишився майже без змін - дефіцит скоротиться до 1,8 млрд дол.

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Як повідомляв УНІАН, платіжний баланс України у лютому поточного року, за попередніми даними, зведений з дефіцитом 74 млн дол., що у 10 разів менше дефіциту за підсумками лютого 2015 року на рівні 743 млн дол.

З початку року, за січень-лютий, сальдо платіжного балансу є позитивним і становить 46 млн дол., тоді як за аналогічний період попереднього року платіжний баланс був зведений з дефіцитом на рівні 1,633 млрд дол.