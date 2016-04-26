Для замовників держзакупівель у системі Prozorro запущено ще один інформресурс

Міністерство економічного розвитку і торгівлі запустило інформаційний ресурс infobox.prozorro.org, покликаний полегшити роботу замовників у системі електронних державних закупівель Prozorro, повідомила прес-служба міністерства.

На ресурсі представлено опис детального алгоритму розміщення замовлення в Prozorro, а також бібліотека зразкових специфікацій, які дають можливість замовникам не складати специфікації замовлень з нуля.

"Зараз Іnfobox вже містить величезну кількість матеріалу, напрацьованого командою Prozorro. Проте ми активно його наповнюємо і плануємо в значній мірі його розширити. Закликаю всіх державних замовників періодично відвідувати ресурс і шукати на ньому відповіді на запитання по роботі з Prozorro. Перша хвиля повного переходу на електронні закупівлі стартувала вже 1 квітня, а до кінця року всі закупівлі перейдуть в електронний формат. Тому не зволікайте і вчіться користуватися системою. Всі інструменти для цього у вас є", - зазначила заступник директора держпідприємства "Зовнішторгвидав", якому міжнародна організація Transparency International передала права на Prozorro, Надія Бігун.

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Як повідомляв УНІАН, система електронних державних закупівель Prozorro потрапила в список номінантів міжнародної премії у сфері закупівель Procurement Awards.

Верховна Рада України 25 грудня 2015 року прийняла закон, що встановлює обов'язкове проведення усіх державних закупівель через систему електронних закупівель Prozorro з 1 квітня 2016 року для міністерств і великих держкомпаній і з 1 серпня 2016 року – для всіх держкомпаній і держорганів.

Система Prozorro працювала в пілотному режимі з лютого минулого року і опрацювала трохи більше 2% всіх держзакупівель в країні. На кінець 2015 року в системі брало участь понад 2200 держкомпаній, які провели близько 37 тисяч тендерів. Загальна сума зареєстрованих тендерів склала близько 7 мільярдів гривень. Економія на кінець минулого року становила 12% від суми тендерів, або понад 500 мільйонів гривень.