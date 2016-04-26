У Люксембурзі розпочався суд у справі про найбільший витік документів до ''панамських архівів''

Троє чоловіків постали перед судом у вівторок в Люксембурзі за звинуваченнями у витоку тисяч конфіденційних документів, що розкривають корпоративні податкові угоди.

Про це повідомляє ВВС.

Так званий скандал LuxLeaks пролив світло на те, як маленька країна допомогла гігантським компаніям скоротити свої глобальні податкові витрати.

Перед судом постануть два колишніх працівники відомої компанії PricewaterhouseCoopers (PwC) і журналіст. Це був найбільший подібний витік документів до недавнього скандалу з "панамським архівами".

Антуан Дельтур, колишній аудитор в компанії PwC, звинувачується в передачі інформації про клієнтів французькому журналістові Едуарду Перрену, який першим опублікував історію.

Дельтуру загрожує звинувачення в крадіжці, розкритті комерційної таємниці, порушенні професійної таємниці і відмиванні грошей.

Рафаель Але, інший колишній співробітник PwC, підозрюється в іншому інциденті з витоком документів, але йому загрожують ті ж звинувачення. Журналіст Перрен звинувачується в співучасті.

У справі згадувалися 340 найбільших національних і транснаціональних компаній всього світу. Вважається, що за підтримки люксембурзької влади, вони створили складну схему ухилення від податків, скорочуючи в деяких випадках виплати всього до 1%, передає "Європейська правда".

Тінь скандалу впала і на голову Єврокомісії Жан-Клода Юнкера, який свого часу був міністром фінансів та прем'єр-міністром Люксембургу.

У 2014 році через витік інформації стало відомо про сотні компаній, що отримали значні податкові пільги від влади Люксембургу.