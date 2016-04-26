У Росії нова проблема - стрімке зростання переведення в готівку через електронні гаманці

Переведення в готівку грошей через електронні гаманці набуло в РФ серйозні масштаби, це - небезпечна і складна проблема, заявив заступник глави Центробанку Дмитро Скобєлкін, передає РІА "Новости".

"Незважаючи на скорочення обсягів, як і раніше турбує обналічка. В першу чергу зараз новий напрямок — використання електронних гаманців. Я маю на увазі новий напрям за масштабами. Давно вже, звичайно, використовуються електронні гаманці, але зараз відзначаємо серйозні масштаби", - зазначив Скобєлкін.

Читайте такожРадник Путіна підрахував, скільки російських грошей знаходиться в офшорах"На сьогоднішній день, з нашої точки зору, це є найбільш небезпечним і складним для виявлення інструментів. Ми працюємо з міністерством і зв'язку, і Росфінмоніторингом. У нас створено спеціалізований підрозділ, що займається цим питанням. Це - серйозна проблема", - заявив він.

Електронний гаманець - смарт-картка або інший електронний носій з вбудованим чіпом, що дозволяє зберігати електронні гроші і здійснювати різні платежі.

Центробанки більшості країн дуже насторожено ставляться до розвитку електронних грошей, боячись неконтрольованої емісії та інших можливих зловживань. Електронна валюта викликає ряд питань — принципово невирішені проблеми збирання податків, забезпечення емісії, побоювання щодо використання електронних платіжних систем для відмивання грошей.