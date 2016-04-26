Найбільші банки докапіталізувалися на 70 мільярдів – НБУ

Найбільші банки України, на які припадає понад 70% банківської системи, знаходяться в продуктивному процесі докапіталізації.

Про це повідомила заступник голови Національного банку України Катерина Рожкова в ході круглого столу в Києві.

За її словами, вказані банки вже поповнили капітал загалом на суму близько 70 мільярдів гривень, що позитивно впливає на банківські баланси, нормативи і здатність проводити реструктуризацію кредитів.

Читайте такожДо банківської системи України протягом трьох років потрібно "влити" 120 мільярдів гривень

Як повідомляв УНІАН, також НБУ зобов'язав невеликі банки прискорити приведення мінімального капіталу у відповідність з вимогами законодавства, або до рівня не менш як 500 мільйонів гривень. У тому числі працюючі банки, статутний капітал яких нижче встановленого мінімуму, зобов'язані збільшити його до 120 мільйонів гривень до 17 червня 2016 року, до 300 мільйонів гривень – до 11 січня 2017 року, до 400 мільйонів гривень – до 11 січня 2018 року, до 450 мільйонів гривень – до 11 січня 2019 року, до 500 мільйонів гривень – до 11 липня 2024 року.

За оцінками банкірів, виконання вимог НБУ може стати непідйомним завданням для ряду невеликих фінансових установ.

Світовий банк у рамках заходів української влади щодо підвищення стійкості та ефективності банківської системи країни очікує консолідації банківського сектору в Україні та зниження кількості банків до 100 в 2016 році.